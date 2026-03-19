Björn Eriksson ist Sprecher der schwedischen Initiative „Kontantupproret“, zu Deutsch: der Bargeldaufstand. Er möchte, dass in Schweden wieder mehr bar gezahlt wird – momentan werden vielerorts nur noch digitale Zahlungsmittel akzeptiert. In Geschäften sieht man oft den Hinweis „Kein Bargeld“, die Rangliste der stärksten Handelsmarken führt seit Jahren der Bezahldienstleister Swish an, der ähnlich wie Paypal funktioniert. Aber Erikssons Initiative hat es geschafft, dass das Parlament bald über ein Gesetz abstimmt, das die Annahme von Bargeld in manchen Geschäften verpflichtend vorschreibt.