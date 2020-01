Schwangerschaft:Wenn alles perfekt sein soll

Die Monate der Schwangerschaft sind heute vor allem auch welche, in denen unzählige Konsumentscheidungen anstehen.

Welche Klinik ist die richtige? Und welcher Kinderwagen? Früher besprach man das mit Freunden oder der Mutter. Heute sind immer mehr Schwangere verunsichert und beauftragen einen "Babyplanner". Was sagt das über unsere Gesellschaft aus?

Kurz lacht sie los. Sie sitzt im Restaurant eines Münchner Hotels, die dunkelblaue Bluse perfekt gebügelt, die Lippen rot geschminkt, alles an ihr wirkt vornehm. Nur das Lachen ist laut, fast befreit. "Du hast erst mal einen Herzinfarkt gekriegt", sagt sie zu der Frau neben sich. Die wiederum lacht mit, nickt, um gleich darauf den Kopf zu schütteln in Erinnerung an ihr erstes Treffen.