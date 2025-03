Die schlechte Nachricht kam am Anfang der Woche: Die OECD, in der die wichtigsten Industrieländer organisiert sind, hat die Aussichten für das Wachstum in Deutschland noch mal deutlich reduziert und auf nur noch 0,4 Prozent fast halbiert. Innerhalb der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) schneidet nur noch Mexiko schlechter ab. Deutschland, nach wie vor eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt, abgeschlagen am Ende, gar ein Problem für die Partner?