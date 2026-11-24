Jean-Claude Juncker war für seine Ehrlichkeit bekannt, geschätzt und auch gefürchtet. Während sich seine Beamten in Brüssel wie eh und je übten, die Dinge rhetorisch zurechtzubiegen, sagte der frühere Chef der EU-Kommission auch mal unbedarft, was Sache ist. So wie damals, als das notorisch zu hoch verschuldete Frankreich bereits regelmäßig gegen die europäischen Defizitregeln verstieß, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Warum er denn dem Land seit Jahren Ausnahmen von den EU-Schuldenregeln gewähre, wurde er 2016 gefragt. „Weil es Frankreich ist“, sagte Juncker. Weil Brüssel eben nicht blind gegen den zweitgrößten Mitgliedstaat vorgehen könne, sollte das heißen. Ein Satz für die Geschichtsbücher.

Zehn Jahre und eine Reform der EU-Schuldenregeln später könnte man frei nach Juncker sagen: weil es Deutschland ist. So direkt wie der Luxemburger spricht das heute zwar niemand öffentlich aus, aber die Botschaft lässt sich herauslesen aus dem, was die Kommission an diesem Dienstag veröffentlicht hat. Deutschland verstoße gegen das Defizitkriterium, stellt die Behörde in ihrer Analyse zur Haushaltslage der Mitgliedstaaten fest: Die Neuverschuldung liege jenseits der erlaubten drei Prozent der Wirtschaftsleistung – allerdings nur geringfügig, bei einer unsicheren Prognose und abzüglich eines hohen Anteils an Verteidigungsausgaben, die derzeit per Ausnahmeklausel herausgerechnet werden.

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So entscheidet die Kommission nach politischem Ermessen und verschont die Bundesregierung vorerst. Sie sei „der Ansicht, dass ein Defizitverfahren gegen Deutschland auf der Grundlage der Planwerte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gerechtfertigt ist“, heißt es in der Stellungnahme. Das Bundesfinanzministerium hatte im Oktober seinen Haushaltsplan für 2027 in Brüssel eingereicht. Demzufolge erwartet Berlin selbst, dass es die Schuldengrenzen nicht einhalten wird. Deutschland rechne damit, heißt es in dem Dokument, in der betrachteten Periode bis einschließlich 2028 „die in den europäischen Verträgen festgelegte Defizitgrenze von drei Prozent“ zu überschreiten. Grund dafür ist zuvorderst das 500 Milliarden Euro schwere, schuldenfinanzierte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz.

Das Finanzministerium erinnert daran: Brüssel hatte immer öffentliche Investitionen gefordert

So viele Sorgen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil derzeit auch haben mag, in der Koalition und in seiner Partei, mit Ärger aus Brüssel muss er zumindest bis zum nächsten Frühjahr nicht rechnen. Und selbst wenn die Kommission im kommenden Jahr ein Defizitverfahren gegen Deutschland eröffnet – das wird sie dann nicht mehr so wie jetzt abmoderieren können – nimmt Berlin das offensichtlich in Kauf. Im Budgetplan für Brüssel erinnert das Finanzministerium daran, dass gerade die Kommission seit Jahr und Tag gefordert hatte, Deutschland möge bitte seine öffentlichen Investitionen hochfahren. „Mit der Neuausrichtung seiner Finanzpolitik greift Deutschland die seit Langem bestehenden länderspezifischen Empfehlung auf, seine Investitionsausgaben zu erhöhen“, heißt es.

Das führt zum politischen Teil der Begründung, warum die Kommission der Bundesregierung nicht schon jetzt mit einem Defizitverfahren in die Parade fährt. Tatsächlich hatte die Kommission jahrelang die dogmatische Sparsamkeit der Deutschen kritisiert. Als die schwarz-rote Koalition damit loslegte, Hunderte Milliarden Euro in Schienen, Brücken und Schulen zu investieren, war in Brüssel Erleichterung zu spüren. Deutsche Investitionen, so die Hoffnung, würden auch Wachstumsimpulse in anderen EU-Ländern auslösen. Zugleich kann Berlin weniger glaubwürdig andere Länder zu fiskalischer Disziplin ermahnen, wenn es selbst die Grenzen von drei Prozent Neu- und 60 Prozent Gesamtverschuldung nicht einhält. Indem die Kommission noch von einer Rüge absieht, verschafft sie der Koalition in Berlin Zeit zur Vorbereitung neuer Sparmaßnahmen.

Mit harten Konsequenzen müsste Deutschland auch in einem Defizitverfahren nicht rechnen. Die Kommission würde der Bundesregierung in einem solchen Verfahren einen sogenannten Korrekturpfad verordnen und mit der Regierung vereinbaren, bis wann das Defizit wieder unter die Drei-Prozent-Grenze fallen soll. Deutschland müsste innerhalb von sechs Monaten konkrete Maßnahmen einleiten und darüber berichten. Hält es seine Versprechen, geschieht nichts weiter, ansonsten kann Brüssel das Verfahren verschärfen, bis hin zu Geldbußen oder der Aussetzung von EU-Mitteln.

Aber das steht nur auf dem Papier und wurde in der Geschichte der EU nur ein einziges Mal angewendet – gegen Ungarn, ein Land außerhalb der Euro-Zone, im Jahr 2012; Geldbußen aber wurden nie verhängt. Im Umgang mit Deutschland belegt die Kommission jetzt erneut, dass die Anwendung der Schuldenregeln im Zweifel eine mit hohem analytischem Aufwand verbundene politische Verhandlungssache ist.