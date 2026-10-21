Transparenz war früher nicht der erste Begriff, der einem im Zusammenhang mit der Schufa in den Sinn kam, jener als diskret beleumundeten Auskunftei – aber inzwischen gehört das Wort wie selbstverständlich zum Sprachgebrauch ihrer Vertreter. „Wir gehen da in die volle Transparenz“, sagte Pressesprecherin Tanja Panhans an diesem Mittwoch in Karlsruhe, die Urteilsverkündung des Bundesgerichtshofs (BGH) war gerade erst verklungen. Und meinte damit: Mag sein, dass aus dem Urteil Auskunftspflichten folgen und auch aus jenem neuen Paragrafen, der in einem Monat in Kraft tritt und die Informationsrechte der Verbraucher stärkt. Aber wir sind schon weiter – wir sind offen und transparent.
BonitätsscoreDie Schufa muss erklären, wie sie zu ihrem Score kommt
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Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs können Betroffene Informationen verlangen, wenn naheliegt, dass ein verweigerter Kredit seine Ursache im Schufa-Score hat. Ein neues Gesetz geht sogar darüber hinaus.
Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe
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