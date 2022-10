Kreditwürdig oder nicht - darüber bestimmt das Unternehmen. Nun will es nahbarer werden und trommelt zur großen Transparenzoffensive samt Simulationsspiel. Aber was soll das bringen?

Von Nils Wischmeyer

Sieben Fragen sind es, die die Schufa retten sollen. Sieben Fragen, die sie sich in anderthalb Jahren in Wiesbaden überlegt haben. Sieben Fragen, die Schufa-Chefin Tanja Birkholz an diesem Vormittag im Oktober ankündigt: "Das ist für uns ein Meilenstein", sagt sie. Sie sind die Grundlage für das, was die Schufa als ihren ganz großen Wurf sieht: den Schufa-Score-Simulator.