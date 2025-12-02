Je schlechter die Punktzahl beim sogenannten Schufa-Score, desto unwahrscheinlicher ist es, dass Menschen einen Kredit für eine Immobilie oder einen Mobilfunkvertrag bekommen. Das ist bis heute ein ungeschriebenes Gesetz und die Schufa deshalb eine der wichtigsten Firmen im Leben vieler Deutscher. Bald gibt es gleich mehrere große Veränderungen bei der Auskunftei aus Wiesbaden, die potenziell mehr als 60 Millionen Menschen betreffen. Was es damit auf sich hat und was Sie wissen müssen, beantwortet die Süddeutsche Zeitung.
AuskunfteiNeuer Schufa-Score – was sich nun für Millionen Deutsche ändert
Lesezeit: 4 Min.
Das Unternehmen hat den größten Umbau seiner Geschichte angestoßen und verändert, wie Verbraucher künftig ihre Daten einsehen können. Von diesem Schritt verspricht sich die Schufa mehr Transparenz – und noch mehr Daten.
Von Nils Heck, Frankfurt/Main
