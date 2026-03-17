Die Auskunftei Schufa ist eine wichtige Firma. Sie berechnet anhand von 900 Millionen Daten regelmäßig einen Score für fast 70 Millionen Menschen. Dieser Score zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand seine künftigen Rechnungen bezahlen wird oder nicht. Weil Banken und Firmen den Score von potenziellen Kunden vor wichtigen Entscheidungen abrufen, ist das Urteil der Schufa mit entscheidend dafür, dass die Menschen einen Kredit fürs Haus bekommen. Ob sie bei Otto auf Rechnung kaufen dürfen. Oder einen neuen Vertrag bei einem Mobilfunkanbieter bekommen.