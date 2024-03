Von Lea Busch und Nils Wischmeyer, Köln

Die Frau, die zuletzt die Schlagzeilen der Schufa bestimmt hat, sitzt im bereits österlich dekorierten Wohnzimmer einer westdeutschen Stadt. Sie ist nicht Schufa-Chefin, keine mächtige Politikerin und auch keine Datenschützerin. Nein, Paula Gruber ist eine Frau wie sie überall in Deutschland leben könnte. Sie heißt eigentlich anders, will ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen, aus Angst, das könnte Nachteile für sie haben. Dabei begann ihre Geschichte 2018 eigentlich mit einer harmlosen Frage: Warum bekomme ich diesen Kredit über 5000 Euro denn jetzt nicht?