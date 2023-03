Von Nils Wischmeyer, Köln

Anfang Februar wollte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) nochmal alle Zweifel am Deutschlandticket ausräumen, das am 1. Mai 2023 endlich starten soll. Bei einer Bundestagsdebatte stellte er sich ans Pult und pries den Nachfolger des Neun-Euro-Tickets als "ein Multitalent." Nicht nur stärke es die klimafreundliche Mobilität und erhöhe die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs. Das Ticket entlaste zudem auch die Bürgerinnen und Bürger, sagte Wissing im Bundestag. Und Entlastung können viele Menschen gerade gebrauchen, sind doch die Preise für Lebensmittel oder die Nebenkosten in den vergangenen Monaten stark gestiegen.