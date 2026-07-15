Die Schufa, das wissen die meisten Deutschen, sitzt auf einem riesigen Datenschatz. Hunderte Millionen Informationen zu rund 68 Millionen Menschen in Deutschland hat sie gespeichert und errechnet daraus den Schufa-Score. Der soll beurteilen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person ihre Schulden zurückzahlt. Weil lange Zeit kaum einer so richtig verstand, wie die Schufa ihre Datenbank füllt und wie daraus eine Bewertung wird, hat Chefin Tanja Birkholz dem Unternehmen eine Radikalkur verpasst. Das große Ziel: Zeigen, wie transparent die Schufa ist. Wie ehrlich. Wie wichtig. Die Krönung war im März dieses Jahres die Veröffentlichung eines neuen, vereinfachten Scores. Die Botschaft: Die Schufa legt alles offen, denen kann man vertrauen.