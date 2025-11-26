Seit 30 Jahren arbeitet Horst Brinkmann, 61, im Geschäft mit Schreibgeräten, aber noch keines sei ähnlich herausfordernd gewesen wie 2025, sagt er. „Seit letztem Jahr haben wir weltweit 70 Millionen Stifte weniger verkauft“, sagt der Chef der Marke Stabilo. Die Firma stellt im Jahr etwa 500 Millionen Schreibgeräte her. „Unser Umsatz ist um fast sieben Prozent zurückgegangen. Das können wir nicht als Ausrutscher abtun.“ Deshalb haben sie bei Stabilo, einem der größten deutschen Schreibgeräte-Hersteller, die Notbremse gezogen. „Wir müssen jetzt handeln, um unsere Zukunft zu sichern“, sagt Brinkmann. Er hätte auch sagen können: Handeln, solange man die Dinge noch steuern kann und nicht getrieben wird. So hört man das gerade bei vielen Firmen der Branche.
SchreibwarenWarum Pelikan und Co. in der Krise stecken
Lesezeit: 3 Min.
Pelikan, Faber-Castell, Stabilo – die deutschen Schreibgeräte-Hersteller haben eine lange Tradition. Nun aber haben sie mit mehreren Problemen auf einmal zu kämpfen.
Von Uwe Ritzer, Nürnberg
Lesen Sie mehr zum Thema