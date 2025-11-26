Seit 30 Jahren arbeitet Horst Brinkmann, 61, im Geschäft mit Schreibgeräten, aber noch keines sei ähnlich herausfordernd gewesen wie 2025, sagt er. „Seit letztem Jahr haben wir weltweit 70 Millionen Stifte weniger verkauft“, sagt der Chef der Marke Stabilo. Die Firma stellt im Jahr etwa 500 Millionen Schreibgeräte her. „Unser Umsatz ist um fast sieben Prozent zurückgegangen. Das können wir nicht als Ausrutscher abtun.“ Deshalb haben sie bei Stabilo, einem der größten deutschen Schreibgeräte-Hersteller, die Notbremse gezogen. „Wir müssen jetzt handeln, um unsere Zukunft zu sichern“, sagt Brinkmann. Er hätte auch sagen können: Handeln, solange man die Dinge noch steuern kann und nicht getrieben wird. So hört man das gerade bei vielen Firmen der Branche.