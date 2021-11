Von Cerstin Gammelin, Berlin

Zwei breite weiße Kastensessel, ein kleiner Tisch davor, links sitzt der Fragende, Rechts der Befragte - Olaf Scholz. Ein bekanntes Setting, eigentlich. Nur sitzt der siegreiche Kanzlerkandidat nicht in einer Talkshow, sondern im Museum für Kommunikation. Ein guter Ort, jedenfalls wenn man bedenkt, dass sich die angehenden Ampelkoalitionäre gerade in einer Schweigewoche befinden. Man verhandelt - und redet nicht.

Weil Scholz aber nun zu Gast ist bei der Nacht des SZ-Wirtschaftsgipfels und von Chefredakteur Wolfgang Krach befragt wird, muss er also auch kommunizieren. Und dafür, dass Scholz gerade einen zehnstündigen Verhandlungstag hinter sich hat, wirkt er erstaunlich munter.

Mit wie viel Stimmen er glaubt gewählt zu werden, wird er gefragt. Scholz blickt erstaunt. Mit der Mehrheit. Glauben Sie, dass Sie noch mehr Stimmen von den anderen kriegen? Gerecht wär's - ist aber unüblich. Scholz grinst. Er wirkt wie einer, der gerade nichts anderes tut, als Interessen auszutarieren. Jeder soll etwas bekommen und zufrieden sein.

Detailansicht öffnen Ein Blick in den Saal im Museum für Kommunikation in Berlin. (Foto: Friedrich Bungert/SZ)

Eine von den wahrscheinlich künftigen Partnern sitzt im Publikum, Co-Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Die Grünen haben ja gerade die größten Bauchschmerzen mit der Ampel. Die Basis, die Jungen, ihre Wähler wollen Klimaschutz pur. Und wenn es nicht klappt, werden sie verlieren.

Scholz dürfte wohl merken, wie angespannt die Grüne ihn beobachtet. Und so redet er dem Kompromiss das Wort, eine demokratische Grundtugend, ohne die es nicht gehe. Das ist soweit nicht überraschend, aber schon, dass er ein für seine Verhältnisse klares Bekenntnis nachschiebt: "Ich verachte Leute, die keine Kompromisse schließen können. Wer möchte schon von John Wayne regiert werden". Wayne, der Westernheld.

Baerbock schaut aufmerksam zu

Das könnte man glatt als Warnung an seine Verhandlungspartner von FDP und Grünen verstehen - würde Scholz nicht noch eine Liebeserklärung an die Ampel abgeben: "Ich kriege jede Stunde, die wir da sitzen, mehr und mehr das Gefühl, da wächst was zusammen, was zusammen passt." Baerbock schaut aufmerksam zu.

Ob die Ampel bald, am Ende der Woche vielleicht schon, zusammengewachsen - oder besser - gebaut sein könnte? Es gebe vieles, was im Bereich des Möglichen liege, weicht Scholz aus. Es gebe "sehr, sehr zielführende Verhandlungen". Am liebsten hätte er es ja so gemacht mit dem Koalitionsvertrag wie in den 1960er-Jahren: auf drei Seiten aufschreiben, was man machen wolle. "Aber wir machen das natürlich anders", ein Blick auf die Grünen-Co-Chefin, "wir schreiben sicherlich viele Seiten voll." Ein ausführlicher Vertrag ist vor allem ein Zugeständnis an die Grünen. In Hamburg hatte sich die Partei in der rot-grünen Koalition mit dem Ersten Bürgermeister Scholz gelegentlich ausgetrickst gefühlt, weil vage Formulierungen im Regierungsprogramm von Scholz anders ausgelegt worden waren als von ihnen.

Noch kurz zum Verhältnis von Scholz zuMerkel. Dass die scheidende Kanzlerin gesagt habe, sie könne ruhig schlafen, wenn er im Kanzleramt sei, empfinde er "als Kompliment" an sich und an die Demokratie, "dass man auch ruhig schlafen könne, wenn die anderen regieren". Vorerst aber, daran lässt Scholz nach einer Stunde und einem thematischen Ritt durch Corona, Belarus und Kabinettsbildung keinen Zweifel, will er erstmal regieren. Und zwar "bald".