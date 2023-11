Interview von Bastian Brinkmann und Thomas Fromm, Frankfurt

Der Mantel fehlt, aber in Frankfurt ist es dann doch überraschend kalt - und Peter Herweck nicht so ganz ans lokale Klima angepasst. Der 57-jährige Saarländer führt seit einem halben Jahr den französischen Konzern Schneider Electric, einen Konkurrenten von Siemens. Beide wollen Geld damit verdienen, Industrie-Unternehmen digitaler und elektrischer zu machen. Siemens macht doppelt so viel Umsatz, Schneider Electric wiederum ist doppelt so profitabel. Bei Siemens hat Herweck auch mal gearbeitet: als Strategiechef. In seinem ersten Interview in Deutschland im neuen Amt möchte Herweck nicht viel über seinen früheren Arbeitgeber sprechen. Aber irgendwie ist er doch recht präsent.