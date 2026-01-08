Am Hafen ist man bekanntlich zäh. Die Arbeiter sind es gewohnt, mit den widrigsten Umständen klarzukommen, hart zu schuften, Tag und Nacht, bei Wind und Wetter. Was aber gerade passiert, das ist dann doch eine Ausnahmesituation: Norddeutschland versinkt, genau wie große Teile der Republik, dank des Sturmtiefs „Elli“ im Schneechaos. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee sollen fallen, zusätzlich zu den 19 Zentimetern, die dem Deutschen Wetterdienst zufolge bereits am Donnerstagmorgen lagen. Meteorologen sprechen von einem „Wetterkrimi“. Insbesondere eine Stadt wie Hamburg, in der es zwar viel regnet, aber doch selten schneit, gerät an ihre Grenzen. Busse und Bahnen kommen gar nicht oder nur verspätet, der Winterdienst schafft es kaum noch, die Straßen und Wege zu räumen. Seit wohl 15 Jahren hat es hier nicht mehr solche Schneemassen gegeben.