Ihre Spielfiguren sind weltbekannt, ihr Stammsitz Schwäbisch Gmünd nicht. Nun will Schleich seinen Hauptsitz nach München verlegen, um Trends besser aufspüren zu können. Mitarbeiter und Oberbürgermeister reagieren entsetzt.

Von Tobias Bug

Auf der ganzen Welt spielen Kinder mit den Spielzeugfiguren von Schleich: Dinosaurier, Pferde und "Harry Potter"-Charaktere. Fast 90 Jahre lang haben die Mitarbeiter die Figuren in Schwäbisch Gmünd entworfen. Das Unternehmen ist in der schwäbischen Provinz fest verankert, mit der Stadt, mit der Hochschule, mit den Schwäbisch Gmündnern. Doch damit soll bald Schluss sein. Zum Jahreswechsel 2025 will Schleich seinen Hauptsitz 150 Kilometer weiter südöstlich, nach München verlagern.