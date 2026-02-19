Schokolade geht immer. Oder etwa nicht? Daten von Statista zeigen: Die Nachfrage in Deutschland und Europa steigt nur noch langsam. Wegen der stark gestiegenen Preise im Supermarkt verzichten viele lieber. Was noch gut läuft, ist „nachhaltig“ produzierte, also faire Schokolade. Eine, von der Kakaobauern leben können, die in aller Regel so arm sind, dass sie selbst nie probieren können, wozu sie den Rohstoff liefern. Doch da liegt das nächste Problem: In den Anbauländern Ghana und der Elfenbeinküste hat der Klimawandel dramatische Folgen.