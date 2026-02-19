Zum Hauptinhalt springen

KonsumWer verdient an der Schokolade?

Lesezeit: 7 Min.

Harte Arbeit, geringer Verdienst: Bauern in afrikanischen Ländern wie Ghana und Elfenbeinküste profitieren kaum von den hohen Kakaopreisen, das große Geld verdienen andere.
Harte Arbeit, geringer Verdienst: Bauern in afrikanischen Ländern wie Ghana und Elfenbeinküste profitieren kaum von den hohen Kakaopreisen, das große Geld verdienen andere. (Foto: SIA KAMBOU/AFP)

Die Preise im Supermarkt steigen, doch Kakaobauern kämpfen ums Überleben. Der Discounter Lidl und die Organisation Fairtrade wollen das jetzt ändern – nicht nur aus Nächstenliebe.

Von Michael Kläsgen

Schokolade geht immer. Oder etwa nicht? Daten von Statista zeigen: Die Nachfrage in Deutschland und Europa steigt nur noch langsam. Wegen der stark gestiegenen Preise im Supermarkt verzichten viele lieber. Was noch gut läuft, ist „nachhaltig“ produzierte, also faire Schokolade. Eine, von der Kakaobauern leben können, die in aller Regel so arm sind, dass sie selbst nie probieren können, wozu sie den Rohstoff liefern. Doch da liegt das nächste Problem: In den Anbauländern Ghana und der Elfenbeinküste hat der Klimawandel dramatische Folgen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite