Wilhelmshaven (dpa/lni) - Über die Entwicklung der niedersächsischen Seehäfen diskutieren heute Vertreter der maritimen Wirtschaft beim 29. Niedersächsischen Hafentag in Wilhelmshaven. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will vor Gästen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft über Chancen und Perspektiven der neun Seehäfen von der Ems bis an die Elbe informieren. In der Branche gibt es weiter Unsicherheit über die Folgen des geplanten EU-Austritts von Großbritannien und die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China.