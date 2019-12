Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Schiffsführer ist mit einem Alkoholwert von zwei Promille von der Wasserschutzpolizei aus dem Verkehr gezogen worden - und dennoch weitergefahren. Die Kontrolle habe am Donnerstag beim Beladen des Gütermotorschiffes im Hafen von Schweinfurt stattgefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Danach untersagten die Beamten dem 47-Jährigen die Weiterfahrt bis zu einer zweiten Kontrolle am nächsten Morgen. Da war der Mann mit seinem Schiff jedoch verschwunden. In Garstadt (Kreis Schweinfurt) hielt ihn die Wasserschutzpolizei erneut an. Mit einem Wert von 1,7 Promille musste der Mann die Beamten für einen Blutalkoholtest auf das Revier begleiten. Sein Schiff blieb zunächst in der Schleuse liegen.