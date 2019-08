Köther wagte trotzdem noch keine Prognose, wann das Schiffshebewerk Scharnebeck am Elbe-Seitenkanal wieder den Betrieb aufnehmen werde. An dem Werk stauten sich seinen Angaben nach knapp 90 Binnenschiffe.

Die Elbe führe nur wenig Wasser, sagte Köther. Deshalb werde es dauern, bis der Geesthachter Flussabschnitt sich fülle und auch der Wasserstand im Elbe-Seitenkanal sowie am Schiffshebewerk steige. Selbst wenn das Werk am Donnerstag wieder in Betrieb gehen sollte, wird es nach früheren WSV-Angaben bis zum Wochenende dauern, um den Rückstau aufzulösen.

An der Staustufe von Geesthacht bei Hamburg waren am vergangenen Freitag Unterspülungen entdeckt worden. Um den Damm zu entlasten, senkte das WSV den Wasserspiegel. Die schadhaften Stellen wurden mit 4600 Tonnen Sand-Kies-Gemisch ausgebessert. Mit dem Wehr an Kilometer 585,9 der Elbe lässt sich der Wasserstand der des Flusses auf einer Länge von 15 bis 20 Kilometern stromaufwärts regulieren. Flussabwärts hängt der Wasserstand von Ebbe und Flut ab, auch wenn die Mündung in die Nordsee noch 142 Kilometer entfernt ist.