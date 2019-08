Geesthacht/Scharnebeck (dpa) - Beim Schiffshebewerk in Scharnebeck haben am Sonntag nur noch 23 Schiffe auf die Weiterfahrt gewartet. Wegen einer Notreparatur des unterspülten Elbe-Wehrs bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hatte das Werk in Scharnebeck seine Arbeit am 2. August vorübergehend einstellen müssen. Tagelang standen dort deshalb fast 90 Schiffe im Stau. "Wir nähern uns nun langsam wieder dem Normalbetrieb", sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Uelzen, Martin Köther, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Am Sonntagnachmittag lagen noch 21 Schiffe im Oberwasser in Richtung Hamburg. Im Unterwasser aus Richtung Hamburg warteten zwei Binnenschiffe. Seit Freitagmorgen läuft das Werk störungsfrei.