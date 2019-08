Rostock (dpa/mv) - Für die Ausstattung ihres Schiffes "Aidanova" mit einem emissionsarmem Flüssiggasantrieb (LNG) ist die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises mit dem "Blauen Engel" für "umweltfreundliches Schiffsdesign" ausgezeichnet worden. Es ist das erste Mal, dass ein Kreuzfahrtschiff diese Auszeichnung erhält. "Wir wünschen uns, dass dies eine positive Ausstrahlung für mehr Umwelt- und Gesundheitsschutz in der Branche bewirkt", sagte der Vorsitzende der Jury Umweltzeichen, Ralf-Rainer Braun, nach einer am Montag veröffentlichten Mitteilung. Der Einsatz der LNG-Technologie sei in der Kreuzfahrtbranche bislang weltweit einzigartig. Der "Blaue Engel" ist das Umweltsiegel der Bundesregierung. Die Kreuzschifffahrt gilt unter anderem wegen des Einsatzes von Schweröl und entsprechend hohen Emissionswerten als umweltschädlich.