Westerrönfeld (dpa/lno) - Autos und Lkw können voraussichtlich ab Februar für mindestens zwei Monate wieder alle vier Spuren des Rendsburger Kanaltunnels nutzen. Allerdings wird es danach wegen weiterer Arbeiten für etwa sechs Monate wechselseitige Sperrungen jeweils einer Tunnelröhre geben, wie das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Freitag mitteilte. Bis zum Abschluss der Arbeiten an der Betriebs- und Verkehrstechnik wird im Tunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal weiter Tempo 50 gelten. Noch vor Ende 2020 soll der Verkehr dort aber vierspurig und ohne Einschränkungen rollen. Die Bauarbeiten in der Weströhre laufen seit Januar 2017.