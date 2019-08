Oldenburg (dpa/lni) - Die Cäcilienbrücke in Oldenburg kann voraussichtlich ab Anfang Oktober vorübergehend wieder von Autos befahren werden. Das genaue Datum werde kurzfristig bestimmt - in Abhängigkeit von den Tagestemperaturen der nächsten Wochen, sagte Rüdiger Oltmanns vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee am Mittwoch. Seit Anfang Juli war die Hubbrücke auf einer Höhe von 1,60 Meter fixiert, für Fußgänger und Radfahrer wurde eine Treppen- und Rampenanlage errichtet. Autos mussten auf andere Brücken im Stadtgebiet ausweichen. Die Cäcilienbrücke zählt zu den Wahrzeichen der Stadt Oldenburg.