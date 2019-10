Halle (dpa/sa) - Die Saale in Halle wird am Mittwoch vorübergehend für den Schiffsverkehr gesperrt. Ab 08.00 Uhr sind Taucher an der Straßenbrücke Röpzig im Einsatz, wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Dienstag mitteilte. Dort seien bei einer Peilung größere, nicht identifizierbare Gegenstände entdeckt worden. Um auszuschließen, dass diese forttreiben und eventuell die Schifffahrt behindern, habe man sich zur Bergung der Fundstücke entschlossen. Die Saale werde deshalb im Abschnitt von Planena bis Böllberg für den Verkehr voll gesperrt. Die Aufhebung der Sperrung wird nach Ende der Arbeiten im Elektronischen Wasserstraßen-Informationsservice bekanntgegeben.