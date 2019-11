Lübeck (dpa/lno) - Als erste Frau in der mehr als 600-jährigen Geschichte der Kapitänsbruderschaft Lübecker Schiffergesellschaft ist Silke Muschitz in die Organisation aufgenommen worden. Die 33-Jährige fährt als Kapitänin auf dem Großcontainerschiff "Chicago Express" der Reederei Hapag-Lloyd und wohnt in Lübeck. Damit erfülle sie die Bedingungen zur Aufnahme in die Bruderschaft, teilte der Vorstand der Lübecker Schiffergesellschaft am Freitag mit. Die nimmt gemäß ihrer Statuten nur Nautiker auf, die ein Kommando als Kapitän auf Schiffen in der Großen Fahrt, also auf allen Seegewässern weltweit, haben.

Die 1401 gegründete Vereinigung besteht den Angaben zufolge zurzeit aus 40 Kapitänen. Zu ihren Verpflichtungen gehört es, das unter Denkmalschutz stehende Haus der Schiffergesellschaft in der Lübecker Innenstadt mit seinen historischen Einrichtungen zu erhalten. Außerdem werden hilfsbedürftige Witwen Lübecker Seeleute unterstützt.