Köln (dpa/lnw) - Ein mit Kohle beladenes Güterschiff hat auf dem Rhein mitten in Köln eine Flussseite für knapp zwei Stunden blockiert. Nur mit Hilfe eines Frachters und Stahlseilen konnte es am Ende weggezogen und befreit werden. Das Schiff war am Donnerstagvormittag an einer Untiefe unter der Hohenzollernbrücke stecken geblieben, wie die Polizei mitteilte. Die Schifffahrt war demnach während des Einsatzes nicht beeinträchtigt, da die Schiffe auf der linken Rheinseite an der Stelle vorbeifahren konnten.