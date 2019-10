Kiel (dpa/lno) - Mit einem Rekord von 800 000 Kreuzfahrtreisenden schließt der Kieler Hafen diese Saison ab. Diese Marke werde mit dem Eintreffen der "AIDAprima" am Sonnabend erreicht, sagte Hafensprecher Ulf Jahnke am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet. Im vergangenen Jahr waren 599 000 Passagiere gezählt worden. Eine Steigerung sei erwartet worden, sagte Jahnke. "Dass es 800 000 werden, hat unsere Erwartungen aber übertroffen."

Als Hauptgründe für den starken Zuwachs nannte der Hafensprecher die Größe der Schiffe und deren hohe Auslastung. "Das hatten wir in den Vorjahren so noch nicht", sagte Jahnke. Schiffe wie die 300 Meter lange "AIDAprima" können mehr als 4000 Reisende an Bord nehmen. Insgesamt umfasste die Liste des Hafens für die jetzt zu Ende gehende Saison 174 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen.