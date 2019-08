Neuer Fährdienst auf der Elbe startet am Montag

Hamburg/Stade (dpa/lno) - Der vor einem Monat angekündigte neue Fährdienst auf der Elbe wird am Montag (5.8.) seinen Betrieb aufnehmen. Die Passagierfähre "Liinsand" wird drei Mal täglich zwischen Stade (Stadersand), Wedel und Hamburg auf dem Strom verkehren und unter dem Namen "elblinien" Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg verbinden, teilte die Reederei Watten Fährlinien GmbH am Freitag in Husum mit. Der Fahrpreis für die einfache Fahrt wird für einen Erwachsenen für die gesamte Strecke 13 Euro betragen und 26 Euro für die Hin- und Rückfahrt, heißt es auf der Webseite.