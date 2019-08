Hamburg (dpa/lno) - Der Naturschutzbund Deutschland stört sich seit Jahren an der Abgasbelastung durch Kreuzfahrtschiffe in Europa. Das alljährliche Ranking, in dem Maßnahmen zur Luftreinhaltung an Bord bewertet werden, sei in diesem Jahr um Klimaschutzmaßnahmen erweitert worden, teilte der Nabu in Hamburg mit. In Zeiten von Klimastreiks und Debatten um Flugscham stellten sich immer mehr Menschen die Frage, was die Kreuzfahrtbranche tue, "um unser Klima zu schützen", schreibt der Nabu.