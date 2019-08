Hamburg (dpa/lno) - Die Binnenschifffahrt im Hamburger Hafen hat in den ersten drei Monaten des Jahres kräftig zugelegt. Der Umschlag von Containern stieg gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 20 Prozent auf 36 640 Standardcontainer, teilte die Marketing-Gesellschaft des Hafens am Freitag unter Berufung auf das Statistische Landesamt Nord mit. Auch die insgesamt zwischen dem Hafen und dem Binnenland transportierte Gütermenge erreichte in den ersten drei Monaten ein zweistelliges Wachstum von zwölf Prozent.