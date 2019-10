Hamburg/Stade (dpa/lno) - Der im Juni havarierte Lotsenschoner "Elbe No. 5" ist im Hamburger Hafen für den Transport zu einer dänischen Werft auf ein Küstenmotorschiff verladen worden. Das teilte die Stiftung Hamburg Maritim am Mittwoch mit. Der Lotsenschoner wurde von Schwimmkränen in den Laderaum des Küstenmotorschiffs "Rix Spring" gehievt.

In der Holzschiffswerft "Hvide Sande Shipyard" in Dänemark soll der 1883 gebaute Schoner wieder instand gesetzt werden. Die Reparaturarbeiten werden frühestens Mitte 2020 abgeschlossen sein, erklärte eine Pressesprecherin.

Der historische Zweimaster war im Juni nach einer Kollision mit einem Containerschiff auf der Elbe in der Nähe von Stade gesunken. Die "Elbe No. 5" war vor dem Unfall in monatelanger Arbeit für 1,5 Millionen Euro restauriert worden. Nach der Bergung mussten Spezialisten der Peters Werft im Kreis Steinbrück zunächst das Leck in der Backbordseite des Holzschiffes abdichten, bevor es nach Hamburg geschleppt werden konnte.