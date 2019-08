Hamburg (dpa/lno) - Eines sieht im Wasser aus wie ein kleines U-Boot, das andere wie ein Modell-Speedboot. Die Rede ist von zwei selbstfahrenden Vermessungsfahrzeugen, Autonomous Surface Vehicles (ASV) genannt, die die Hamburger Hafenbehörde (HPA) gern zur Effizienzsteigerung in ihren Dienst stellen würde und am Dienstag in Hamburg vorgestellt hat. Bevor sie regelmäßig zum Einsatz kommen, muss jedoch eine ausschlaggebende Frage geklärt werden: "Sind die autonomen Fahrzeuge im Hafen auch sicher einzusetzen?", sagte HPA-Chef Jens Meier. Außerdem müssten noch rechtliche Fragen unter anderem zur Haftung bei Kollisionen geklärt werden.