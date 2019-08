Geesthacht (dpa/lno) - Personalmangel hat zu Einschränkungen an der Elbschleuse Geesthacht geführt. Weil Schleusenwärter fehlten, hätten am Donnerstag und Freitag jeweils zwischen 13 und 21 Uhr keine Schiffe geschleust werden können, sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Lauenburg, Tilman Treber, am Freitag. Als Grund nannte er eine Kombination aus Krankheit, Urlauben und allgemeiner Personalknappheit. Von Freitagabend an sollte der Betrieb wieder normal laufen. Zuvor hatten regionale Medien darüber berichtet.