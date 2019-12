Gädheim (dpa/lby) - Ein alkoholisierter Matrose ist in einer Main-Schleuse über Bord gegangen und zwischen dem Güterschiff und der Schleusenwand eingeklemmt worden. Schwer verletzt wurde der 26-Jährige vom Schiffsführer an Land in der Main-Schleuse Ottendorf in Gädheim (Landkreis Haßberge) gezogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eigentlich sollte der Leichtmatrose am Dienstag ein Tau über einen Poller werfen, um das Schiff festzumachen. Ein Test bei ihm ergab einen Alkoholwert von 2,2 Promille. Wer Dienst auf einem Schiff tut, darf nach Angaben der Polizei wie Autofahrer nicht mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut haben.