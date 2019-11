Emden (dpa/lni) - Der Seehafen Emden kann künftig noch größere Autotransporter abfertigen. An der Pier der Ems sei die Liegewanne um mehr als anderthalb Meter auf fast 11 Meter Wassertiefe vertieft worden, teilte die landeseigene Hafeninfrastrukturgesellschaft Niedersachsen Ports am Mittwoch mit. Damit könnten Schiffe mit einem Tiefgang bis zu 10,30 Meter anlegen. Die Arbeiten haben etwa eine Million Euro gekostet. In zwei Wochen im November saugte ein großer Bagger etwa 50 000 Kubikmeter Material vom Flussboden auf und brachte es auf Spülfelder an der Außenems. Nach Bremerhaven ist Emden der wichtigste deutsche Hafen für das Verschiffen von Autos.