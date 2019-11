Hannover (dpa/lni) - Gut zehn Monate nach der Havarie des Riesenfrachters "MSC Zoe" mit über 340 über Bord gegangenen Containern sind die Bergungsarbeiten an der deutschen Nordseeküste abgeschlossen. Die beauftragten Fachfirmen hätten alle für die Schifffahrt relevanten Hindernisse beseitigt, sagte Hermann Poppen, Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Emden, am Montag. Dank der guten Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden seien die deutsche Nordseeküste und die Ems wieder sicher befahrbar. In den Niederlanden liefen die Bergungsarbeiten noch. Die "MSC Zoe" hatte die Container am 2. Januar in der stürmischen Nordsee verloren.