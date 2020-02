Dresden (dpa) - Die Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) mit Häfen auch in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Tschechien haben 2019 trotz Niedrigwasser einen Rekordwert beim Güterumschlag erzielt. Der Rückgang beim Transport auf dem Wasser konnte durch eine Verlagerung der Güter auf die Schiene und die Straße kompensiert werden, teilte SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff am Dienstag in Dresden mit. Insgesamt wurden 3,06 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen, 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen um 6,7 Prozent auf 23 Millionen Euro. Für dieses Jahr wird eine Stabilisierung der Ergebnisse angepeilt.

