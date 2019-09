"Seute Deern" wird erst am Freitag gehoben

Artikel per E-Mail versenden

Bremerhaven (dpa/lni) - Die Hebung des gesunkenen Museumsschiffs "Seute Deern" im Hafen von Bremerhaven wird sich voraussichtlich bis Freitag verzögern. Das sagte eine Sprecherin des Deutschen Schifffahrtsmuseums am Mittwoch. Das dreimastige Segelschiff, das als Restaurant genutzt wird, war Ende August nach einem Wassereinbruch auf den Boden des Hafenbeckens abgesackt. Eigentlich sollte die "Seute Deern" am Donnerstag mit Hilfe von Luftsäcken, die rechts und links am Rumpf befestigt werden, gehoben werden. Die Vorbereitungen für dieses Manöver dauerten länger als geplant, sagte die Sprecherin. Die hundert Jahre alte Bark gilt als Wahrzeichen von Bremerhaven.