Bremerhaven (dpa/lni) - Die Vorbereitungen für die Bergung des in Bremerhaven gesunkenen Museumsschiffs "Seute Deern" kommen voran. Am Montag (9. September) soll ein Kran von einer schwimmenden Plattform aus tonnenschwere Rahen - das sind Stangen am Mast - abnehmen. "Ziel ist, so viel Gewicht wie möglich aus dem Mastenbereich des Schiffs zu nehmen", sagte Lars Kröger vom Deutschen Schifffahrtsmuseum (DSM). So soll verhindert werden, dass das Schiff während der Bergung kentert. Die 100 Jahre alte "Seute Deern" war Ende August nach einem Wassereinbruch auf den Grund des Hafenbeckens abgesackt. Für die Bergung stehen 1,1 Millionen Euro bereit.