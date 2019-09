Bremerhaven (dpa/lni) - Die Bergung des gesunkenen Museumsschiffs "Seute Deern" hat am Samstag begonnen. Wasser werde seit einigen Minuten vorsichtig aus dem Rumpf des Schiffes abgepumpt, sagte Thomas Joppig, Pressesprecher des Deutschen Schifffahrtsmuseums, um kurz vor 16.00 Uhr. Dadurch soll der Traditionssegler Auftrieb bekommen und Stück für Stück gehoben werden. Die Bergung sollte langsam vollzogen werden und nach Erwartungen der Ingenieure mehrere Stunden dauern.

Zuvor mussten Taucher Kanäle unter das Schiff spülen und dort Leinen durchschieben, damit daran Luftsäcke befestigt werden können. Dieser Prozess habe etwas länger gedauert als geplant, erklärte der Projektleiter für die Sanierung der "Seute Deern", Lars Kröger, am Samstag. Damit das alte Schiff bei der Hebung nicht aus dem Gleichgewicht gerät, sind 20 Luftsäcke rechts und links am Rumpf befestigt worden.

Die 100 Jahre alte Bark war Ende August nach einem Wassereinbruch auf den Grund des Hafenbeckens abgesackt. Die Hebung war ursprünglich für vergangenen Donnerstag geplant, hatte sich aber wegen der technisch schwierigen Vorbereitung verzögert. "So ein Schiff wie die 'Seute Deern' zu bergen, ist nichts Alltägliches", beschrieb der Projektleiter die Herausforderung. Eine Schiffsbergung sei nie hundertprozentig vorher berechenbar. "Ich habe heute Nacht unruhig geträumt und bin drei Mal aufgewacht", schilderte Kröger. Natürlich sei man vor so einen Ereignis angespannt.

Wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren und angesichts des Alters des Schiffes sollte die Bergung sehr behutsam angegangen werden. "Das Ganze muss sehr kontrolliert ablaufen", sagte Kröger zuvor. Ziel war, das Schiff - vor allem im Innern - so wenig wie möglich zu bewegen. Dafür beförderten drei große Pumpen das Wasser jeweils nach und nach vom Rumpf nach außen. Das Areal um das denkmalgeschützte "Süße Mädchen", so der aus dem Plattdeutschen übersetzte Name des Schiffs, war zuvor weiträumig abgesperrt worden. Auf dem Schiff selbst beaufsichtigten zwei Menschen in Überlebensanzügen die Aktion.

Eine Bergung ohne Zwischenfälle ist auch deshalb wichtig, weil davon abhängt, was in Zukunft aus der "Seute Deern" wird, wie Projektleiter Kröger sagte. Eigentlich soll die Bark saniert werden. Dafür haben der Bund, das Bundesland Bremen und die Stadt Bremerhaven 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Für die Hebung musste kurzfristig eine weitere Million Euro aufgetrieben werden.

Vor der Entscheidung über die Zukunft muss aber der jetzige Notfall behoben werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die "Seute Deern" abgewrackt werden muss. Allerdings hoffen das Museum und die Stadt Bremerhaven darauf, sie zu erhalten. Der Dreimaster gilt als Wahrzeichen der Stadt Bremerhaven. Er wurde vor seinem Absacken als Restaurant genutzt und gehört zu den wichtigsten Schaustücken des Deutschen Schifffahrtsmuseums. "Das Schiff ist Teil der Seele unserer Stadt", hatte Andree Krakow, ein technischer Berater, bei der Beratung gesagt.