Es scheint paradox: Die USA und Israel sind militärisch weit überlegen – wer aber die Straße von Hormus, einen der wichtigsten Seewege der Welt, passieren darf, das kontrolliert Iran. Zumindest fast. Ein paar Tanker des griechischen Reeders und Milliardärs George Prokopiou haben die Durchfahrt gewagt. Sie haben ihre Ortungsgeräte abgeschaltet, wurden Medienberichten zufolge von Sicherheitskräften an Deck begleitet und die Crew erhielt hohe Risikoprämien. Die Schiffe kamen zumeist in indischen Häfen heil an. Prokopiou lobte danach den Mut seiner Seefahrer und konnte seine Ware mit hohem Gewinn verkaufen.
WelthandelDer wichtigste Seeweg der Welt – eine Sackgasse
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Kaum ein Kapitän wagt es gerade, die gefährliche Meerenge zu passieren. Etwa 2000 Handelsschiffe sitzen im Persischen Golf fest. Wie geht es weiter?
Von Thomas Hummel und Paulina Würminghausen, Hamburg/München
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