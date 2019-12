Schwerin (dpa/mv) - Die frühere Hegemann-Werften-Gruppe verlangt Einblick in Unterlagen des Schweriner Wirtschaftsministeriums zur gescheiterten Sanierung der P+S-Werften in Stralsund und Wolgast. Dazu liegt eine Klage beim Verwaltungsgericht in Schwerin, das sich heute mit dem Fall befasst. Das Ministerium verweigert bislang den Einblick in die Akten. Dabei geht es dem Vernehmen nach unter anderem um das Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zur Sanierungsfähigkeit der seinerzeit zur Hegemann-Gruppe gehörenden Werften. Auf Basis des Gutachtens hatten Land und Bund von 2010 an Kredit-Bürgschaften in dreistelliger Millionenhöhe gewährt. Dennoch musste 2012 Insolvenz angemeldet werden.

Vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin waren die früheren Werfteneigner bereits erfolgreich. Die Richter dort entschieden, dass der Bund die Unterlagen zu den Werften offenlegen muss. Dagegen wurde allerdings Revision beim Bundesverwaltungsgericht zugelassen, über die noch nicht entschieden worden ist. Der Insolvenzverwalter der P+S-Werften hatte zudem vor dem Landgericht Hamburg KPMG auf mehr als eine halbe Milliarde Euro Schadenersatz verklagt.