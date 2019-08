Schönau am Königssee (dpa/lby) - In Deutschlands höchstgelegener Schiffswerft entsteht derzeit ein neues Elektroboot für die Flotte am Königssee. Die staatliche Bayerische Seenschifffahrt baut in Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) ein 22 Meter langes Boot, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Die Fertigstellung ist für November diesen Jahres geplant.