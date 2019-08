Papenburg (dpa/lni) - Das neue Kreuzfahrtschiff "Norwegian Encore" hat am frühen Samstagmorgen das Baudock der Papenburger Meyer Werft verlassen. Nach dem Ausdocken legte das Schiff planmäßig an der Ausrüstungspier an, wie ein Werftsprecher sagte. Zunächst soll dort die Schornsteinverkleidung angebracht werden. Die Emsüberführung des Schiffes ist für Ende September geplant. In der Zwischenzeit geht im Werfthafen der Innenausbau weiter, hinzu kommen technische Erprobungen.