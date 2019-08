Papenburg (dpa/lni) - Ein neues Kreuzfahrtschiff soll am frühen Samstagmorgen das Baudock der Papenburger Meyer Werft verlassen. Die "Norwegian Encore" werde voraussichtlich gegen 2 Uhr in der früh mit dem Manöver beginnen, teilte die Werft mit. Nach dem Ausdocken wird das Schiff an der Ausrüstungspier der Werft anlegen und erhält dort seine Schornsteinverkleidung. Die Emsüberführung des Schiffes ist erst für Ende September geplant. In der Zwischenzeit wird im Werfthafen der Innenausbau fortgeführt. Es soll auch technische Erprobungen geben. Für das Ausdocken muss zunächst ein bereits am Ausrüstungskai liegendes Schwimmteil eines anderen Schiffes an einen anderen Liegeplatz gebracht werden, um es anschließend in das frei werdende Baudock zu verlegen.