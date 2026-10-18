Vermutlich darf sich erst die nächste oder gar die übernächste Generation auf deutlich besseren Zugverkehr freuen. Immerhin gibt es den ein oder anderen Lichtblick.

Rund vier Milliarden Euro würde es kosten, den Bahnknoten München so auszubauen, dass dort mehr Züge fahren können. Und zwar möglichst pünktlich. Am besten wäre es, wenn das vor den Olympischen Sommerspielen 2036 geschehen würde, so denn München trotz starker Konkurrenz den Zuschlag erhält. Doch eher findet eines der größten Sportereignisse der Welt wieder einmal in Deutschland statt, als dass die Bahn zügig ausgebaut wird.