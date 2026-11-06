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Deutsche BahnVorbild Österreich: Ein Sondervermögen fürs Schienennetz

Lesezeit: 2 Min.

Oft zu spät und mit maroder Infrastruktur unterwegs: ICE-Züge vor der Abfahrt.
Oft zu spät und mit maroder Infrastruktur unterwegs: ICE-Züge vor der Abfahrt.
Peter Kneffel/dpa

Das deutsche Bahnnetz ist marode. Um es langfristig auszubauen und zu erhalten, schlägt die SPD-Fraktion jetzt einen Schienenfonds vor. Und kommt damit Verkehrsminister Bilger zuvor.

Von Caspar Busse

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Das Papier der Arbeitsgemeinschaft Verkehr der SPD-Bundestagsfraktion hat einen schmissigen Titel. „Ein Schienenfonds für Generationen: Schiene sichern. Zukunft bauen“ steht über den zehn Seiten. Die Parlamentarier machen sich darin nach einer ausführlichen Analyse der Lage dafür stark, die Finanzierung der Schieneninfrastruktur langfristig mit der Schaffung eines eigenen Fonds zu sichern.

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