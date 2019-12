Der 25. Mai vor 24 Jahren hat sich in die Erinnerung von Andreas Fürsattel gebrannt. Es ist weder sein Hochzeitstag noch der Geburtstag seines ersten Kindes. Es ist der Tag, an dem er vom Chef einer Fluggesellschaft zum Abwickler seiner eigenen Firma wurde. Seine Eastwest Airline aus Erfurt, die den Flughafen in der Mitte Deutschlands an den internationalen Flugverkehr anschließen wollte, war pleite. Fürsattel war damals 29 Jahre alt, heute ist er 52. Er hat sich lange nicht getraut, über sein Scheitern zu reden.