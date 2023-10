Von Uwe Ritzer, Herzogenaurach

Anschleichen und dann überraschend zuschlagen - das beherrschen sie ziemlich gut bei Schaeffler in Herzogenaurach. 2001 kaperte das mit Kugellagern groß gewordene Familienunternehmen im Handstreich den ahnungslosen börsennotierten Konkurrenten FAG Kugelfischer nach einer allerdings heftigen Übernahmeschlacht. Ähnlich überrumpelten Familie und Firma Schaeffler 2008 die dreimal so große und im Deutschen Aktienindex (DAX) notierte Continental AG. Dort stellten sich maßgebliche Kräfte den Schaefflers entgegen und mitten in den Übernahmeprozess platzte auch noch die globale Finanzkrise. Plötzlich standen Familie und Firma Schaeffler mit gemessen am aktuellen Kurs viel zu teuer erworbenen Aktien und zweistelligen Milliardenschulden da. Viel fehlte da nicht mehr zum Ruin. Doch die Sache ging gut aus, auch weil ein junger Ex-Banker in Herzogenaurach anheuerte und die Finanzen ordnete: Klaus Rosenfeld. Seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG, griff er an diesem Montagmorgen zum Telefon und rief Andreas Wolf an, Chef des Automobilzulieferers Vitesco Technologies in Regensburg. Um ihm zu sagen, dass Schaeffler den Spezialisten für Antriebstechnologie schnellstmöglich übernehmen will.